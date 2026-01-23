Малайзія розблокувала ШІ Маска

Малайзія знімає блокування Grok AI американського мільярдера Ілона Маска після того, як соцмережа X впровадив заходи безпеки, що задовольнили країну.

Про це повідомляє Reuters.

Малайзійська комісія з питань комунікацій та мультимедіа заявила, що крахна відновила доступ до Grok для своїх користувачів після того, як соціальна мережа X запровадила додаткові заходи безпеки.

Нагадаємо:

11 січня повідомляли, що Малайзія разом із Індонезією обмежила доступ до штучного інтелекту Grok від Ілона Маска, ставши першими країнами, які заборонили систему штучного інтелекту через створення нею сексуального контенту.