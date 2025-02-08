Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми

Європейська правда

Литва відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів.

Це підтвердив у суботу, 8 лютого, литовському мовнику LRT Рокас Масюліс, керівник компанії Litgrid, оператора литовської системи передачі електроенергії, пише "Європейська правда".

За словами Масюліса, крім Литви, відключилася від російської ситеми також і Латвія.

"Усе пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол із росіянами про те, як усе має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові", - розповів він.

За його словами, відключення відбулося раніше, але Литва була готова до нього.

"Вони (росіяни, - Ред.) повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", - сказав Масюліс.

За словами керівника компанії Litgrid, спочатку вимкнули одну лінію, а потім за 10-15 хв іншу, а ще через такий самий проміжок часу вимкнули і третю лінію. Приблизно через 30 хв Литва вимкнула і білоруську лінію.

Очікується, що всі країни Балтії будуть відключені від системи приблизно до 09:00.

Як відомо, угода про Балтійську енергосистему з Росією та Білоруссю (BRELL) формально закінчилася о 23:59 у п'ятницю, 7 лютого.

Після завершення відключення почнеться тестування ізольованої роботи енергосистеми. Воно триватиме приблизно до другої половини дня неділі, 9 лютого.

Нагадаємо, ще в липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватися з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E і від'єднатися від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досі працюють у спільній системі електропостачання, якою централізовано керують із Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Як повідомлялося, у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та в Латвії.