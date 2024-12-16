Lamborghini відтермінував випуск свого першого електромобіля до 2029 року: причина

Італійський виробник спортивних автомобілів Lamborghini планує випустити свою першу електричну модель у 2029 році, оскільки час для повної електрифікації в сегменті ринку спортивних автомобілів ще не настав.

Про це пише Reuters з посиланням на слова гендиректора компанії Стефан Вінкельмана.

"Ми не вважаємо, що 2029 рік – це запізно для електромобіля. Ми не думаємо, що в нашому сегменті ринок буде готовий у 2025 або 2026 році", – заявив Вінкельманн журналістам.

Lamborghini з цього року має цілу гібридну лінійку з трьох моделей, з новою версією позашляховика Urus SE, спорткаром Revuelto і новим спорткаром Temerario, представленим влітку і вартістю понад 300 000 євро (315 000 доларів) без урахування ВДВ.

Компанія Lamborghini раніше заявляла, що її перший електромобіль повинен з'явитися у 2028 році.

Водночас конкурент компанії Ferrari випустить свою першу модель електромобіля у першому кварталі 2025 року.