Куба на межі паливної кризи через США: нафти залишилося на 15-20 днів

У Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Ситуація загострилася після того, як Мексика (фактично останній помітний постачальник), схоже, скасувала відвантаження, а США блокують постачання з Венесуели.

Якщо поставки не відновляться, Куба може перейти до жорсткого нормування пального. При цьому значна частина країни вже живе з майже щоденними відключеннями електроенергії.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що має намір "перекрити" нафту для комуністичного острова, і цього тижня стверджував, що кубинський режим "дуже близький до провалу".

Експерт з енергетики Техаського університету Хорхе Піньйон попередив: якщо нові партії нафти не надійдуть у найближчі тижні, "у них на руках — велика криза".

За даними Kpler, з початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів — це одна партія з Мексики 9 січня (понад 3 тис. барелів на добу в перерахунку), тоді як у 2025 році середній імпорт від усіх постачальників становив близько 37 тис. барелів на добу.

Окремо в матеріалі зазначається, що якщо додати цю поставку до оцінених 460 тис. барелів запасів на старті року, ресурсу й виходить приблизно на 15–20 днів.

11 січня Трамп написав, що до Гавани "не буде більше нафти чи грошей — нуль". Це прозвучало на тлі повідомлень, що 3 січня американські спецпідрозділи захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після чого тиск на ланцюжки постачання у регіоні посилився.

Мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум, коментуючи повідомлення про відкладення відвантаження (зокрема після публікацій Bloomberg), прямо не заперечила паузу й заявила, що це "суверенне рішення".

