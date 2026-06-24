Binance не планує йти з ринку ЄС попри труднощі з ліцензією – ЗМІ

Найбільша у світі криптобіржа Binance має намір залишитися на ринку Європейського Союзу та зробить нову спробу отримати ліцензію на діяльність в регіоні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше ліцензійна заявка компанії в рамках нової системи ЄС зазнала невдачі, коли Binance подавала документи грецьким регуляторним органам.

"Можливо, нам просто доведеться обрати інший шлях для отримання дозволу. Якщо це не Греція, я розглядаю інші альтернативи", – каже агентству Джилліан Лінч, керівниця підрозділу Binance в Європі та Великій Британії.

У компанії є тиждень на отримання ліцензії до того, як закінчиться термін дії її поточного дозволу на діяльність у Європі, що змусить її припинити працювати в ЄС та поставить під загрозу доступ для мільйонів користувачів.

Binance також проводила переговори з регуляторними органами в Ірландії та Латвії, але зіткнулася з опором в обох країнах.

Тоді чиновники були стурбовані попередніми ситуаціями, коли компанію притягали до відповідальності за відмивання грошей, її складною міжнародною структурою та тим, що вони вважали культурою ризику.

Регулятори також висловили занепокоєння щодо біографій керівників вищого рівня компанії, зокрема щодо впливу засновника Чанпенга Чжао, який у лютому заявив, що залишається кінцевим бенефіціарним власником Binance.

Лінч зазначила, що не знає, чому біржі було відмовлено у видачі ліцензії, і раніше вважала, що грецький регулятор планував її надати. Також вона сказала, що Чжао повністю відсторонений від компанії.

У 2023 році Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей, уклавши угоду з судом на суму 4,3 млрд доларів. Він провів у в'язниці майже чотири місяці, після чого отримав помилування від президента США Дональда Трампа.

Крім того, влада США заявила, що компанія жодним чином не повідомила про понад 100 тис. підозрілих транзакцій, пов'язаних із терористичними угрупованнями.

Раніше Binance вже стикалася з труднощами в отриманні дозволів регуляторних органів в інших країнах.

Компанія не має ліцензії у Великій Британії, а в Японії її зобов'язали покинути країну після того, як вона працювала там без ліцензії. Наразі її основна ліцензія зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо:

16 червня повідомлялося, що найбільша у світі криптобіржа Binance, найімовірніше, втратить дозвіл на надання послуг клієнтам Європейського Союзу вже за кілька тижнів, оскільки її заявку на отримання ліцензії незабаром відхилять.