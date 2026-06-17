Депутат з Хмельниччини задекларував найбільше біткоінів серед держслужбовців

Депутат Хмельницької міської ради від "Батьківщини" Олександр Кізляр задекларував найбільший криптопортфель серед держслужбовців України.

Про це повідомляє Opendatabot.

Кізляр зареєстрував власність у 100 біткоїнів (BTC), що станом на 10 червня 2026 року оцінюється у 278,8 млн грн та 1 000 ефіру (ETH) на суму майже 74 млн грн.

Рекордсмен народився в місті Хмельницькому у 1968 році, є членом партії "Батьківщина". Був депутатом Хмельницької міської ради 4,5,6 скликань.

Другий найбільший криптопортфель серед держслужбовців має народний депутат, "Слуга народу" і голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко з 80 BTC вартістю 223 млн грн.

На третьому місці представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова із 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн.

У відсотковому співвідношенні найчастіше криптовалюту серед держслужбовців декларують поліцейські – 548 декларацій або 19% усіх випадків.

Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці ЗСУ (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).

Opendatabot

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%.

Opendatabot

Opendatabot

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