Кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку РФ через війну в Україні – ISW

Українська правда

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що влада Кремля подовжує свою інформаційну кампанію, аби приховати ступінь негативного впливу на економіку Росії через війну в Україні.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на російську економіку".

Деталі: Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін зустрівся 7 лютого з прравителем Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки.

Дослівно ISW: "Мішустін заявив, що ВВП Росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості – ймовірно, маючи на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року".

Деталі: Мішустін стверджував, що основний внесок у зростання обробної промисловості Росії зробили машинобудування, транспортне машинобудування, автомобілебудування та виробництво комп'ютерного та електронного обладнання.

Також він заявив, що інфляція в Росії досягла 9,52% у 2024 році, а Путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

Дослівно ISW: "Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати (деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії ближчий до 20 відсотків)".

Деталі: Мішустін підкреслив низький рівень безробіття в Росії у 2024 році – 2,5 відсотка, але лише стисло визнав значний дефіцит робочої сили в Росії, який є причиною низького рівня безробіття в Росії.

Мішустін зазначив, що економічне зростання Росії може бути менш значним у 2025 році, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання.

Дослівно ISW: "…ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс Росії адаптується і знаходить нові ринки збуту".

Деталі: Мішустін стверджував, що російська економіка "успішно впоралася" з "безпрецедентним санкційним тиском" в останні роки, і що антиросійські санкції завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж санкції завдають шкоди Росії. Путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

Дослівно ISW: "Мішустін і Путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% у жовтні 2024 року, або про те, як Росія використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль протягом останніх трьох років.

Ліквідна частина російського Фонду національного добробуту може вичерпатися до осені 2025 року".

Ключові висновки ISW за 7 лютого: