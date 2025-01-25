Американці заявляють про цензуру у TikTok після розблокування додатка

Американські користувачі TikTok кажуть, що бачать ознаки цензури після того, як платформа, яка належить китайській компанії ByteDance, була відновлена за розпорядженням президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Користувачі TikTok у США відзначають різницю в додатку до та після короткого блокування.

Вони заявляють, що бачать менше прямих трансляцій, а деякі активності видаляються або позначаються більш високими показниками за порушення правил спільноти, в тому числі за поведінку, яка раніше була дозволена.

Але деякі користувачі заявили, що тепер вони бачать більше модерації контенту, наприклад, обмежені результати пошуку, а також попередження про дезінформацію та заклики до користувачів перевіряти джерела.

Дехто стверджував, що TikTok видаляє коментарі, в яких використовуються фрази на кшталт "Free Palestine" і "Free Luigi" - посилання на Луїджі Манджоне, якого звинувачують у вбивстві керівника UnitedHealth.

У TikTok повідомили Reuters, що політика додатка не змінилась за вихідні, коли він був заблокований.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відновити нормальну роботу в США, і очікуємо деякої тимчасової нестабільності, оскільки ми відновлюємо наші сервіси, що може вплинути на функції TikTok або доступ користувачів до додатка", – заявили у компанії.

Нагадаємо:

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу.

19 січня за близько 2 години до офіційного блокування соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах.