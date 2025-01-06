Корейські ринки виходять з кризи - Bloomberg

Південну Корею оминув фінансовий вир, навіть коли вона боролася з політичною кризою, що підкреслює ступінь зрілості її ринків, підкріплений швидкими зусиллями, спрямованими на заспокоєння інвесторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глобальні фонди були чистими покупцями державних облігацій у грудні, а вартість страхування боргу Кореї від дефолту досягла лише чотиримісячного максимуму. Це свідчить про те, що інвестори зберегли довіру до країни, попри спробу президента Юн Сук Йола запровадити воєнний стан.

В основі віри в Корею лежить антикризова реакція вищого керівництва країни, яка отримала схвальні відгуки інвесторів, серед яких Canadian Imperial Bank of Commerce, abrdn Plc та Straits Investment Management. Це було зроблено після зусиль з модернізації ринкової інфраструктури країни, щоб забезпечити місце в індексі облігацій FTSE Russell's для таких країн, як США та Німеччина.

Криза воєнного стану в Кореї розгорнулася вночі, а рано вранці фінансові органи відреагували на ситуацію, пообіцявши підтримку ліквідності, щоб заспокоїти хвилювання інвесторів. Протягом останніх тижнів вони проводили майже щоденні зустрічі для забезпечення стабільності ринку.

Дані кредитно-дефолтних свопів свідчать про те, що інвестори були менш стурбовані Кореєю, ніж спробою державного перевороту в Туреччині в 2016 році, яка призвела до зниження суверенних рейтингів.

Хоча корейська вон зазнала найбільших втрат серед азіатських валют в останньому кварталі року, інвестори кажуть, що частково це падіння пов'язане з сильним трендом долара і глобальними торговими ризиками, пов'язаними з Дональдом Трампом, а не з внутрішньою політикою.

Міністерство фінансів знизило прогноз зростання на 2025 рік, а ділова довіра погіршилася найбільше з початку пандемії Covid-19. Минулого року корейські акції показали найгірші результати в Азії, оскільки для країни, що покладається на експорт, посилився зустрічний вітер.

Нагадаємо:

Корейська вона впала до мінімуму з 2009 року через яструбину позицію ФРС та політичні ризики.

Після оголошення воєнного стану в Південній Кореї курс вони (валюти країни) впав до 1427,10 за долар, досягнувши найнижчого рівня за останні два роки.