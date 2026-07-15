Шрифт на банкноті у 2000 гривень оновили після скандалу з росіянкою

Національний банк (НБУ) змінив шрифт на нещодавно анонсованій банкноті у 2000 грн з Василем Стусом після повідомлень про його подібність до адаптації шрифту, що має російське походження.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження", – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на це, НБУ вирішив змінити шрифт на номіналі нової банкноти. Графічне зображення літер напису створять в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

Новий вигляд банкноти у 2000 грн. Зміни незначні – декілька літер у написі "Дві тисячі гривень" Фото: голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook

Оскільки банкноту ще не запустили у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкноту, як і анонсували, введуть в обіг 4 вересня 2026 року.

Нагадаємо:

10 липня НБУ презентував нову банкноту номіналом 2000 грн.

Пізніше повідомлялося, що шрифт, використаний НБУ, є схожим на неофіційну копію шрифту Bickham Script, створену росіянкою Олександрою Гофман. Це простежувалося у незначних відмінностях у написанні літер "я", "в", "н" та "ь".

Проблеми зі старим шрифтом на банкнотах Нацбанку Фото: Богдан Гдаль у Facebook

В самому НБУ зазначили, що шрифт розроблявся художниками на основі елементів ліцензійних шрифтів у межах наявної ліцензії у захищеному програмному середовищі, тобто стандартні шрифтові пакети не використовувалися під час створення напису номіналу.



