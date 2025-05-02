Гігантська споруда в Китаї сповільнює обертання Землі – NASA

Одна з наймасштабніших штучних споруд в світі китайська гребля "Три ущелини" впливає на обертання Землі.

Про це пише Yahoo з посиланням на дослідження доктора Бенджаміна Фонг Чао з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA.

Зазначається, що ця споруда побудована у 2012 році, вона простягається через річку Янцзи поблизу Саньдоупінга та є найбільшою у світі електростанцією. Її ширина – 2335 метрів, а пік висоти — 185 метрів над рівнем моря. Загальна вартість будівництва склала 20,4 мільярда доларів.

Згідно з дослідженням, завдяки своїй здатності утримувати приблизно 40 кубічних кілометрів води, гребля "Три ущелини" забезпечує зміщення маси, яке збільшує тривалість кожного дня на Землі на 0,06 мікросекунди.

В дослідженні підкреслили, що для того, щоб створити додаткову секунду часу, знадобиться еквівалентний зсув маси 16,5 млн таких дамб.

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