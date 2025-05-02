Гигантское сооружение в Китае замедляет вращение Земли - NASA

Одно из самых масштабных искусственных сооружений в мире китайская плотина "Три ущелья" влияет на вращение Земли.

Об этом пишет Yahoo со ссылкой на исследованиедоктора Бенджамина Фонг Чао из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Отмечается, что это сооружение построено в 2012 году, оно простираетсячерез реку Янцзы вблизи Саньдоупинга и является крупнейшей в мире электростанцией. Ее ширина - 2335 метров, а пик высоты - 185 метров над уровнем моря. Общая стоимость строительства составила 20,4 миллиарда долларов.

Согласно исследованию,благодаря своей способности удерживать примерно 40 кубических километров воды, плотина "Три ущелья" обеспечивает смещение массы, которое увеличивает продолжительность каждого дня на Земле на 0,06 микросекунды.

В исследовании подчеркнули, что для того, чтобы создать дополнительную секунду времени, понадобится эквивалентное смещение массы 16,5 млн таких дамб.

Напомним:

Украинская компания DroneUA, которая является резидентом Дія.City, начала поставки своих роботов для NASA.