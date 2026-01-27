Китай переходить на дешевшу бразильську сою після виконання зобов'язань перед США

Китай, найбільший імпортер сої в світі, збільшив замовлення на бразильські партії олійних культур після виконання початкового обсягу поставок з США в рамках торговельного перемир'я з Вашингтоном.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними трейдерів, обізнаних з угодами, минулого тижня імпортери забронювали щонайменше 25 партій соєвих бобів для відвантаження переважно в березні та квітні, керуючись маржею.

Водночас державні компанії, як видається, утрималися від закупівлі американських партій.

Соя стала ключовим пунктом суперечки в торговельних відносинах між США і Китаєм: спочатку Пекін відмовився від американських вантажів через погіршення відносин, а потім погодився прийняти поставки в рамках більш широкого зближення.

За останні три місяці Китай закупив близько 12 мільйонів тонн американської сої, виконавши зобов'язання, викладене адміністрацією Трампа в листопаді.

За словами трейдерів, американська соя, що поставляється до Китаю на умовах FOB, має значну надбавку до ціни порівняно з аналогічною бразильською соєю в лютому. Це означає, що її переробка призведе до значних збитків, заявили вони.

У довгостроковій перспективі США заявили, що Китай зобов'язався купувати щонайменше 25 мільйонів тонн американської сої щорічно до 2028 року, і країна може повернутися за додатковими американськими вантажами пізніше цього року.

Пекін не підтвердив цільовий показник щодо сої, але знизив мита і скасував заборону на імпорт для трьох американських експортерів.

Проте, за даними трейдерів, американські поставки все ще обкладаються митом у розмірі близько 13%, і може знадобитися подальше зниження мита, щоб приватні переробники приєдналися до наступної можливої хвилі закупівель американської сої.

Нагадаємо:

