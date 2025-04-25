Китай рассматривает отмену пошлин с ряда товаров США

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщил источник на условиях анонимности, рабочая группа Министерства торговли собирает списки товаров, которые могут быть исключены из-под действия пошлин, и призывает компании подавать собственные предложения.

В пятницу финансовый журнал Caijing со ссылкой на источники сообщил, что Пекин готовится включить в список восемь товаров, связанных с производством полупроводников, хотя речь не идет о микросхемах памяти.

"Китайское правительство, например, спрашивает у наших компаний: что именно вы импортируете из США, чего нет больше нигде, и что могло бы остановить вашу цепь поставок?", - сказал в пятницу президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Гарт.

Он добавил, что некоторые члены палаты утверждают: в течение последней недели им удалось импортировать товары без применения новых пошлин.

В пятницу в социальных сетях, среди бизнес-сообщества и торговых объединений активно распространялся список из 131 категории товаров, которые могут быть освобождены от пошлин. Reuters не смог подтвердить достоверность списка, но в него якобы входили вакцины, химикаты и авиационные двигатели.

Хотя окончательное решение Пекина остается неизвестным, по оценке компании Huatai Securities, распространенный среди торговых кругов список охватывает импорт на сумму около $45 миллиардов за прошлый год.

Вашингтон заявляет, что нынешняя ситуация является экономически неприемлемой, и уже предоставил освобождение от пошлин некоторым электронным товарам. Китай, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что готов бороться до конца, пока США не отменят свои тарифы.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.

Впоследствии, Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступили в силу с 9 апреля.

С 10 апреля Китай ввел 34% пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 10 апреля, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляла 145%.

11 апреля Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.

23 апреля Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.