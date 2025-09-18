Кібератаки за минулий рік коштували німецькій економіці 300 мільярдів євро

Кібератаки, які все частіше здійснюються іноземними розвідувальними службами, а не злочинцями, коштували німецькій економіці майже 300 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування, проведене галузевою групою Bitkom, показало, що майже половина всіх компаній, які змогли ідентифікувати джерела атак, відстежили їх до Росії та Китаю, а близько чверті – до інших країн Європейського Союзу або США.

"Сліди відносно чітко і однозначно ведуть на схід, де на першому плані стоять дві країни: Росія і Китай", - заявив на прес-конференції Ральф Вінтергерст, глава Bitkom, представляючи результати опитування близько 1000 компаній.

Найпоширенішою причиною збитків стало програмне забезпечення-вимагач — шкідливе програмне забезпечення, яке блокує дані доти, доки жертва не заплатить за відновлення доступу. 34 % компаній зазнали таких атак, що на 12 % більше, ніж у 2022 році. Кожна сьома компанія заплатила викуп.

Великі компанії в основному були добре підготовлені до зростаючої ворожості кіберпростору, тоді як малі, середні та мікропідприємства, які є основою економіки Німеччини, часто мали робити більше.

Найбільша частина з 289,2 млрд євро збитків, про які повідомили 1002 опитані компанії, була пов'язана з конкретними виробничими втратами або крадіжками, але юридичні витрати та витрати на відновлення також були значними.

"Межі між кіберзлочинністю та кібершпигунством у кібератаках стають дедалі більш розмитими", – заявив на тій же прес-конференції заступник голови німецької служби внутрішньої безпеки BfV Сінан Селен, описуючи, як державні суб'єкти купують у злочинців у даркнеті дані для входу в системи.