Катар врятує бюджет Єгипту інвестиціями

Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі в четвер обговорив активацію "пакету партнерства" на суму 7,5 млрд доларів зі своїм катарським колегою, йдеться в заяві кабінету міністрів Єгипту.

Про це повідомили Reuters.

Єгипет і Катар домовилися в квітні про роботу над пакетом прямих інвестицій Катару, оскільки Каїр прагне забезпечити фінансування від сусідів з Перської затоки для боротьби з великими зовнішніми боргами та значним дефіцитом бюджету.

"Конкретні проекти будуть оголошені в найближчі тижні", - заявив міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатти на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, який перебуває з візитом в Єгипті.

Минулого року Єгипет підписав угоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами на суму 35 млрд доларів про будівництво міста в Рас-ель-Хекма на північному узбережжі Єгипту, що забезпечило Каїру важливе надходження коштів.