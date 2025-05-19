Іспанія видаляє понад 65 тисяч оголошень про оренду житла для туристів

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії зобов'язало Airbnb видалити понад 65 000 оголошень про оренду житла, які не відповідають чинним нормам.

Про це пише Reuters.

Як пояснили у відомстві, більшість з них не містили номера ліцензії, а деякі не вказували, чи є власником фізична особа або компанія.

"Мета — покласти край загальній безконтрольності та незаконності у сфері туристичної оренди", — заявив міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй. За його словами, держава має "сприяти доступу до житла і захищати права споживачів".

Іспанський уряд, регіональні та міські ради останнім часом посилили тиск на платформи короткострокової оренди, такі як Airbnb і Booking.com, які, на думку багатьох іспанців, спричиняють надмірний туризм і роблять житло недоступним для місцевих мешканців.

Нагадаємо:

Торік Барселона оголосила про повну заборону туристичної оренди житла до 2028 року.

Влада Іспанії планує ввести 100%-й податок на нерухомість для покупців з країн, що не входять до Євросоюзу.