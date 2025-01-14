В Іспанії обговорюють 100%-й податок на нерухомість для покупців з-за меж ЄС

Влада Іспанії планує ввести 100%-й податок на нерухомість для покупців з країн, що не входять до Євросоюзу.

Про це пише Financial Times.

Іспанія планує запровадити 100%-й податок на нерухомість для покупців з-за меж ЄС. Цей захід є частиною плану прем'єр-міністра Педро Санчеса для подолання житлової кризи та покращення доступності житла для місцевих мешканців.

Санчес заявив, що нерезиденти ЄС щорічно купують в країні близько 27 000 об'єктів нерухомості, переважно "з метою спекуляції". Він наголосив, що проблема доступності житла має серйозні соціально-економічні наслідки, і потребує рішучих дій.

Іспанія вже має податки на купівлю нерухомості, які становлять 7-12% залежно від регіону та типу ринку. За словами Антоніо де ла Фуенте з Colliers, пропозиція уряду може мати обмежений вплив, оскільки покупки нерезидентів ЄС – "це крапля в морі" порівняно із загальним обсягом нерухомості в Іспанії.

Окрім нового податку, уряд планує передачу понад 3300 будинків та 200 га землі під будівництво соціального житла, регулювання сезонної оренди та стимулювання здачі житла за доступними цінами.

За даними Асоціації реєстраторів, у третьому кварталі 2024 року іноземці, зокрема громадяни ЄС, придбали 24 700 об'єктів нерухомості, що становить 15% від усіх угод, найбільше — британці (8,5%).