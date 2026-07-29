Нафта подорожчала на тлі чергових атак на Близькому сході

Нафта піднялась до 87 доларів за барель

У середу, 29 липня, ціна нафти трималась біля рівня 87,4 долара за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у середу 29 липня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 87,39 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціна піднялась на 3 долари.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повний дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Водночас 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.

У неділю 12 липня Іран вчергове закрив Ормузьку протоку і атакував два судна, що, за повідомленням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), порушували правила проходу.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що у ніч проти 13 липня за наказом президента Дональда Трампа США почали чергову серію ударів по Ірану, метою яких є послаблення його спроможностей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Взаємні атаки продовжуються протягом липня. У ніч на 29 липня КВІР завдав балістичного удару по одній з американських військових баз на Близькому Сході.

Нагадаємо:

CENTCOM повідомило, що від моменту відновлення морської блокади Ірану перехопило вже 18 торговельних суден, пов'язані з цією країною.