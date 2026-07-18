Іран за два дні вдарив по двох електростанціях Кувейту

У Кувейті після іранського удару по електростанції Al-Subiya виникла пожежа, а частину енергоблоків превентивно відключили. Це вже друга уражена електростанція країни за два дні, на тлі атак також призупинили авіарейси.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Al-Subiya є однією з найбільших електростанцій Кувейту. Після удару влада закликала населення економити електроенергію.

Напередодні атаки зазнав трансформатор на електростанції та опріснювальному заводі Zour South. Унаслідок удару там спалахнула пожежа.

За кілька днів атак один зі снарядів також влучив у казарми кувейтської армії, поранивши кількох військових.

У суботу в країні кілька разів лунали сирени. Жителі повідомляли про численні вибухи, значна частина яких була пов'язана з перехопленням цілей силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо:

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що вже сьому ніч поспіль завдає повітряних ударів по цілях на території Ірану.