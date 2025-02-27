Розрив у зростанні цін між США та Європою сягне рекорду — прогноз інвесторів

Трейдери, які роблять ставки на майбутні зміни в інфляційних показниках, очікують найбільшу інфляційну розбіжність між США та єврозоною за останні три роки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це пояснюють різними шляхами економічного зростання в регіонах, можливими митними загрозами та здешевленням енергоносіїв у Європі після потенційного мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Однак, попри цей прогноз, розрив між дохідністю облігацій США та єврозони не зовсім відповідає очікуванням. Інвестори звертають увагу й на інші фактори, серед яких нещодавні слабкі економічні дані США, а також можливі додаткові витрати європейських країн на оборону.

Інфляційні свопи на ринках, що були зафіксовані наприкінці минулого тижня, свідчать про те, що індекс споживчих цін (ІСЦ) в США може становити близько 2,8% протягом наступних двох років. Для єврозони цей показник складає близько 1,9%. Це означає незначне зниження інфляції в США порівняно з поточними 3%, тоді як у єврозоні прогнозується більш різке падіння з рівня 2,5%.

Попри незначне зниження показників інфляції, розрив між ними залишається найвищим з початку 2022 року. Дохідність казначейських облігацій США, на відміну від європейських, знизилася через слабші, ніж очікувалося, економічні дані, які викликають сумніви щодо темпів економічного зростання. Однак стійка інфляція все ще залишається головною проблемою, що турбує ринки.

Економічне зростання між США та єврозоною також має великі розбіжності. За час, що минув від початку пандемії, економіка США зросла на 12%, тоді як економіка 20 країн єврозони – лише на 5%.