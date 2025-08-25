Intel побоюється, що частка США у компанії зашкодить міжнародним продажам

Intel заявила в понеділок, що 9,9% частка уряду США у компанії може становити ризик для її бізнесу, від потенційного шкоди міжнародним продажам до обмеження її здатності забезпечити майбутні урядові гранти.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія виклала ці ризики в документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США, після того як уряд придбав майже 10% акцій Intel в обмін на гранти.

Акції Intel будуть придбані за рахунок 5,7 млрд доларів неоплачених грантів з закону про субсидії на напівпровідники CHIPS and Science 2022 року та 3,2 млрд доларів, виділених Intel на програму Secure Enclave минулого року за презижентства Джо Байдена.

Intel зазначила, що невідомо, чи може ця угода призвести до того, що інші державні органи спробують конвертувати існуючі субсидії в інвестиції в акціонерний капітал, або чи будуть вони готові підтримувати майбутні субсидії.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан заявив у відео, опублікованому в понеділок Міністерством торгівлі США, що компанія не потребує державного фінансування.

Значні додаткові повноваження уряду щодо законів і нормативних актів, що впливають на Intel, можуть обмежити здатність компанії здійснювати операції, які приносять користь акціонерам, йдеться в заяві.

Нагадаємо:

Акції Intel впали на 8% у липні після того, як компанія попередила про вихід з виробництва мікросхем, якщо їй не вдасться залучити великого клієнта.

Колишній генеральний директор Intel Крейг Барретт опублікував звернення, в якому окреслив план порятунку американського виробництва передових чипів.