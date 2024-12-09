Іноземні банки збільшили прибутки у Росії майже на третину у січні–вересні – KSE Institute

За дев’ять місяців року іноземні банки, які залишаються в Росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд руб. (2,3 млрд дол), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute.

Повідомляється, що попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи РФ до 2,4%, вони забезпечили 8% від загального прибутку системи.

У Росії загалом продовжують працювати 2223 міжнародні компанії, 1367 скорочують операції, а 452 завершили вихід.

Серед іноземних банків найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank – 107,3 млрд руб. (близько 1,2 млрд дол), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців цього року.

Значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд руб, або 283 млн дол), OTP Bank (22,5 млрд руб, або 250 млн дол), Bank of China (9,9 млрд руб, або 110 млн дол) і Credit Europe Bank (12 млрд руб, або 133 млн дол).

За дев’ять місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase. Це спричинило скорочення активів іноземних банків зі статусом "залишаються", проте їхній чистий прибуток продовжує зростати, а іноземні банки все ще прибутковіші за місцеві фінансові установи.

Нагадаємо:

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.