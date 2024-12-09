Иностранные банки увеличили прибыль в России почти на треть в январе-сентябре - KSE Institute

За девять месяцев года иностранные банки, которые остаются в России, заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. (2,3 млрд долл.), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

Сообщается, что несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы РФ до 2,4%, они обеспечили 8% от общей прибыли системы.

В России в целом продолжают работать 2223 международные компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.

Среди иностранных банков наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank - 107,3 млрд руб. (около 1,2 млрд долл.), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы РФ за девять месяцев этого года.

Значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд руб, или 283 млн долл), OTP Bank (22,5 млрд руб, или 250 млн долл), Bank of China (9,9 млрд руб, или 110 млн долл) и Credit Europe Bank (12 млрд руб, или 133 млн долл).

За девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase. Это привело к сокращению активов иностранных банков со статусом "остаются", однако их чистая прибыль продолжает расти, а иностранные банки все еще прибыльнее местных финансовых учреждений.

Напомним:

Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.