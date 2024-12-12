Інфляція в Аргентині впала до мінімуму за чотири роки завдяки політиці президента-лібертаріанця

Місячна інфляція в Аргентині сповільнилася до 2,4% в листопаді, що є найнижчим показником за останні чотири роки, оскільки місцеві жителі почали з обережністю сподіватися, що найгірший період економічної кризи може бути позаду.

Про це пише Reuters.

У південноамериканській країні, яка стикається з жорсткою політикою економії, запровадженою президентом-лібертаріанцем Хав'єром Мілеєм, місячний показник виявився значно нижчим за прогнозовані 2,8% і нижчим за 2,7% місяцем раніше.

Зазначається, що річна 12-місячна інфляція сповільнилась до 166% зі 193%.

Освіта очолила щомісячне зростання цін, разом з орендою та комунальними послугами, тютюном та алкоголем. Водночас ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зростали найповільніше.

Міністр економіки Луїс Капуто оголосив щомісячний показник інфляції найнижчим з липня 2020 року, додавши, що це наблизило Аргентину до можливості сповільнити щомісячну контрольовану девальвацію песо до 1% з нинішніх 2%.

Аргентина, яка виходить з періоду великої економічної кризи і все ще бореться з низьким рівнем валютних резервів, контролем за рухом капіталу та 50% бідності, побачила зниження інфляції завдяки тому, що Мілей скоротив державні витрати, щоб подолати глибокий дефіцит.

Нагадаємо:

Інвестори більше не ставлять на те, що Аргентина неминуче наближається до дефолту, оскільки президент Хав'єр Мілей завойовує ринки облігацій своїми планами переформатування другої за величиною економіки Південної Америки.