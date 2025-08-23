Перемовини про зниження мит США для Індії все ще тривають

Міністр закордонних справ Індії заявив у суботу, що торговельні переговори з США все ще тривають, але є питання, які Нью-Делі повинен захищати.

Про це повідомляє Reuters.

Індійські товари обкладаються додатковими митами США у розмірі до 50%, що є одним з найвищих показників, встановлених Вашингтоном, через збільшення обсягів закупівлі російської нафти.

Мито у розмірі 25% вже вступило в силу, а решта 25% буде введено з 27 серпня.

"У нас є певні червоні лінії в переговорах, які необхідно дотримуватися і захищати", - заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на заході в Нью-Делі, виділивши інтереси фермерів і дрібних виробників країни.

Нагадаємо:

Індія та Росія прагнуть збільшити торговельний обсяг до 100 мільярдів доларів через п’ять років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США, повідомив високопосадовець.

Запланований візит американських торговельних парламентерів до Нью-Делі з 25 до 29 серпня скасовано, що затримує переговори щодо пропонованої торговельної угоди.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.