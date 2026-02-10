Ціни на нафту реагують на ризики збоїв у постачанні з країн Близького Сходу

Ціни на нафту підвищуються через ризики збоїв у постачанні з країн Близького Сходу.

Про це пише Bloomberg.

Ціна на нафту зростає протягом двох днів, оскільки напруженість на Близькому Сході, навколо Ірану, породжує ризики у постачанні. Так, нафта марки WTI перевищила 64 долари США, а Brent - 69 доларів.

США заявили у понеділок, що судна під американським прапором повинні триматися якомога далі від іранських вод під час проходження через Ормузьку протоку. Це попередження пролунало, попри ознаки прогресу в ядерних переговорах між Вашингтоном та Тегераном.

Ормузька протока є критично важливою торговою артерією для поставок енергоносіїв на Близький Схід, що пов'язує низку виробників зі світовими ринками, особливо в Азії. Іран погрожував закрити цей морський шлях у періоди геополітичної напруженості, хоча насправді ніколи цього не робив.

Однак військові маневри та попередження про безпеку судноплавства змушують ринок закладати додаткову премію за ризик у вартість нафти.

Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча США та Іран позитивно оцінили початок ядерних переговорів у Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному. Військова присутність США в регіоні змушує операторів супертанкерів прискорювати рух своїх суден небезпечними зонами, побоюючись провокацій або закриття протоки Тегераном.

Страх перед зростанням цін на нафту може зрештою підштовхнути президента США Дональда Трампа до пошуку врегулювання з Тегераном шляхом переговорів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в понеділок, 9 лютого, знизилися на 1% після того, як побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході зменшилися і США та Іран пообіцяли продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана, заспокоївши інвесторів, які побоювалися перебоїв у постачанні.