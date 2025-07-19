В Індії викликають керівників Google і Meta через справу про азартні ігри

Індійське агентство по боротьбі з фінансовими злочинами викликало керівників технологічних гігантів Google і Meta до свого штабу, оскільки розслідує звинувачення у відмиванні грошей в онлайн-додатках для ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що Управління з питань правозастосування Індії (ED) розслідує, чи сприяли ці платформи просуванню та поширенню додатків для ставок за допомогою реклами.

Дата зустрічі в штаб-квартирі агентства в столиці Нью-Делі призначена на 21 липня.

Уряд Індії ймовірно звинувачує Google і Meta у використанні своїх платформ для просування незаконної діяльності, незважаючи на урядову рекомендацію щодо заборони реклами будь-яких форм ставок.

Агентство розслідуватиме Google і Meta щодо коштів, які вони отримали від додатків для ставок, а також перевірятиме, чи рекламували вони або просували будь-які інші платформи для ставок.

Ставки та азартні ігри становлять "значний фінансовий та соціально-економічний ризик для споживачів, особливо молоді та дітей", — повідомило міністерство інформації та телерадіомовлення Індії телеканалам та цифровим ЗМІ в рекомендації, відкриває нову вкладку в 2022 році.

Нагадаємо:

Уряд Індії планує запустити програму стимулювання вартістю 25 мільярдів рупій (290 мільйонів доларів США) для приватних фірм, які виробляють ці магніти.