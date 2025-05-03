Индия и Пакистан приостановили торговлю

Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или идущих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генерального директората внешней торговли Индии.

Это решение было принято 2 мая.

Кроме этого, в субботу Генеральный директорат судоходства Индии издал приказ, согласно которому суда под пакистанским флагом не должны заходить в индийские порты, а корабли под индийским флагом не должны швартоваться нигде в Пакистане. Согласно приказу, это должно было "обеспечить безопасность индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры".

После нападения на пакистанцев в Кашмире карательные меры Индии, направленные на разрыв связей с Пакистаном, включали приостановление действия Договора о водах Инда от 1960 года, отмену виз пакистанцам, проживающим в Индии, высылку пакистанских дипломатов из страны и ограничение воздушного пространства.

Пакистан также объявил об ответных мерах против Индии, таких как прекращение торговли, закрытие воздушного пространства и высылка индийских дипломатов. Он предупредил, что любая попытка помешать потоку воды, обещанному по договору, заключенному десятилетиями назад, будет рассматриваться как акт войны.

За последние несколько лет торговля между двумя странами сократилась. По данным Министерства торговли Индии, с апреля 2024 года по январь 2025 года Индия импортировала из Пакистана товаров на сумму 420 000 долларов США, что является резким падением по сравнению с импортом на сумму 2,86 миллиона долларов США за тот же период предыдущего года.