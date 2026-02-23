Індія планує до 2030 року залучити 19,7 мільярдів доларів від ІРО

Індія планує до 2030 фінансового року залучити 19,7 млрд доларів від продажу акцій державних підприємств шляхом первинного розміщення акцій, про що було оголошено в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

IPO будуть частиною більш широкої ініціативи зі збору 183,7 млрд доларів шляхом монетизації державних активів протягом наступних чотирьох років, йдеться в звіті урядового аналітичного центру NITI Aayog, опублікованому в понеділок ввечері.

IPO відбудуться в секторах залізничного транспорту, енергетики, нафти і природного газу, авіації та вугілля, зазначив NITI Aayog.

Вони є частиною другого чотирирічного плану прем'єр-міністра Нарендри Моді з монетизації активів, після того як перший план дозволив залучити 5,3 трлн рупій до 2024/25 року, що нижче за ціль уряду в 6 трлн рупій.

Згідно з планом, уряд має намір продати акції семи залізничних компаній через IPO, що потенційно може принести 837 млрд рупій до 2030 року, йдеться в доповіді.

Згідно з доповіддю, уряд планує залучити 170 млрд рупій через лістинг на фондовому ринку в наступному фінансовому році, що починається 1 квітня 2026 року, не називаючи при цьому назви компаній.

Нагадаємо:

Індія відклала плани відправити торговельну делегацію до Вашингтона цього тижня, головним чином через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував мита, введені президентом Дональдом Трампом.