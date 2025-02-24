Імпортні вина в РФ подорожчали на 40% за рік: найбільше - з "недружніх" країн

За останній рік імпортні вина на полицях російських магазинів подорожчали в середньому на 40%.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на дані Fort.

За словами виконавчого директора організації Олександра Ліпіліна, через підвищення мита до 25%, зростання акцизів зі 108 до 113 руб. за 1 літр і проблем із транскордонними платежами у продажу практично не залишилося вин із "недружніх" країн, які коштують дешевше ніж 1 тис. руб. за пляшку.

У 2024 році імпорт у Росію вина з Євросоюзу скоротився на третину - до 160,6 тис. тонн, або 532 млн євро, пише The Moscow Times.

Багато російських імпортерів стали нарощувати поставки продукції з тих країн, щодо яких загороджувальні мита поки не діють.

Так, Fort торік на 30% збільшили поставки з Чилі, Аргентини та ПАР. Ставка ввезення вин із цих країн наразі становить 12,5%.

У компанії також почали працювати з винами з Туреччини, Греції, Сирії та з Кіпру.

У групі Ladoga, що також займається дистрибуцією алкоголю, повідомили, що імпортне вино в їхньому портфелі подорожчало на 10-50%, але найбільше - з "недружніх" країн. Водночас продажі вин із Латинської Америки у компанії зросли на 55,8%, а з Грузії - на 6,4%. Якщо 2023 року до топ-5 постачальників Ladoga входили три країни ЄС - Італія, Іспанія та Франція, то торік - тільки Італія та Іспанія.

Нагадаємо:

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили 16 пакет санкцій проти Росії.