Міжнародні конкурси нагородили кримські вина як російські – "Укрвинпром"

На міжнародних винних конкурсах у Вірменії та Південній Кореї нагородили вина, вироблені в окупованому Криму та представлені як російські.

Про це заявили в "Укрвинпромі".

За даними асоціації, на Concours Mondial de Bruxelles 2026 у Вірменії нагороди отримали російські вина, серед яких була продукція з окупованого Криму.

Кримські вина також були представлені як російські та отримали міжнародні нагороди на Korea Wine Challenge 2026 у Південній Кореї.

В "Укрвинпромі" заявили, що це сприяє просуванню на світовому ринку продукції з неправдиво зазначеним походженням.

"Це не лише питання виноробства. Це питання міжнародного права, поваги до суверенітету України та недопущення легітимізації окупації", - йдеться у повідомленні.

Асоціація вже підготувала офіційну заяву та звернулася до українських органів влади з проханням ініціювати реагування на міжнародному рівні.

Організаторів конкурсів закликали переглянути правила допуску учасників, не визнавати продукцію з тимчасово окупованих територій України як продукцію іншої держави та дотримуватися міжнародного права і санкційної політики.

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Нагадаємо:

У грудні 2025 року стало відомо, що вина з виноробень правителя Кремля Володимира Путіна і патріарха РФ Кирила взяли участь у дегустаційному конкурсі в США.