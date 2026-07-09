Міжнародні конкурси нагородили кримські вина як російські – "Укрвинпром"
На міжнародних винних конкурсах у Вірменії та Південній Кореї нагородили вина, вироблені в окупованому Криму та представлені як російські.
Про це заявили в "Укрвинпромі".
За даними асоціації, на Concours Mondial de Bruxelles 2026 у Вірменії нагороди отримали російські вина, серед яких була продукція з окупованого Криму.
Кримські вина також були представлені як російські та отримали міжнародні нагороди на Korea Wine Challenge 2026 у Південній Кореї.
В "Укрвинпромі" заявили, що це сприяє просуванню на світовому ринку продукції з неправдиво зазначеним походженням.
"Це не лише питання виноробства. Це питання міжнародного права, поваги до суверенітету України та недопущення легітимізації окупації", - йдеться у повідомленні.
Асоціація вже підготувала офіційну заяву та звернулася до українських органів влади з проханням ініціювати реагування на міжнародному рівні.
Організаторів конкурсів закликали переглянути правила допуску учасників, не визнавати продукцію з тимчасово окупованих територій України як продукцію іншої держави та дотримуватися міжнародного права і санкційної політики.
Читайте також: "Я все перевіряю на собі". Історія засновника винарні CHARA & GARRA
"Не треба про це писати", або Одноденна мандрівка на родинну виноробню Бережних під Києвом
Нагадаємо:
У грудні 2025 року стало відомо, що вина з виноробень правителя Кремля Володимира Путіна і патріарха РФ Кирила взяли участь у дегустаційному конкурсі в США.