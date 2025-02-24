Импортные вина в РФ подорожали на 40% за год: больше всего - из "недружественных" стран

За последний год импортные вина на полках российских магазинов подорожали в среднем на 40%.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Fort.

По словам исполнительного директора организации Александра Липилина, из-за повышения пошлины до 25%, роста акцизов со 108 до 113 руб. за 1 литр и проблем с трансграничными платежами в продаже практически не осталось вин из "недружественных" стран, которые стоят дешевле 1 тыс. руб. за бутылку.

В 2024 году импорт в Россию вина из Евросоюза сократился на треть - до 160,6 тыс. тонн, или 532 млн евро, пишет The Moscow Times.

Многие российские импортеры стали наращивать поставки продукции из тех стран, в отношении которых заградительные пошлины пока не действуют.

Так, Fort в прошлом году на 30% увеличили поставки из Чили, Аргентины и ЮАР. Ставка ввоза вин из этих стран сейчас составляет 12,5%.

В компании также начали работать с винами из Турции, Греции, Сирии и с Кипра.

В группе Ladoga, которая также занимается дистрибуцией алкоголя, сообщили, что импортное вино в их портфеле подорожало на 10-50%, но больше всего - из "недружественных" стран. В то же время продажи вин из Латинской Америки у компании выросли на 55,8%, а из Грузии - на 6,4%. Если в 2023 году в топ-5 поставщиков Ladoga входили три страны ЕС - Италия, Испания и Франция, то в прошлом году - только Италия и Испания.

Напомним:

Министры иностранных дел стран Евросоюза по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину приняли 16 пакет санкций против России.