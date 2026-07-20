У Полтавській області на залізничному мосту загорілися дроти

У Кременчуцькому районі Полтавської області на одному із залізничних мостів сталося загоряння електродротів.

Про це повідомив очільник полтавської ОВА Віталій Дяківнич із посиланням на "Укрзалізницю".

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації.

Інших деталей наразі не повідомляли.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.