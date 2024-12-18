Honda і Nissan обговорюють злиття компаній

Японські автомобільні компанії Honda і Nissan розпочали переговори щодо об'єднання бізнесу. У майбутньому до них може приєднатися і Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером.

Про це пише Nikkei.

Планується створити холдинг, під управлінням якого будуть компанії. Конкретні умови об'єднання ще обговорюватимуться.

Якщо об'єднання трьох компаній відбудеться, вони стануть третім автовиробником у світі за обсягом продажів. Це посилить їхні позиції в конкуренції з Tesla та китайськими виробниками, особливо у сфері електромобілів та програмного забезпечення.

За даними на 2023 фінансовий рік, продажі Honda становили 3,98 млн автомобілів, Nissan – 3,37 млн, Mitsubishi – 0,81 млн. Разом це понад 8 млн автомобілів, що потенційно робить їх третіми після Toyota та Volkswagen Group.

Повідомляється, що об'єднана компанія може коштувати близько 52 млрд дол.

Однак існують побоювання щодо політичного спротиву в Японії через можливі масові скорочення робочих місць.

Nissan шукає якірного інвестора протягом кількох місяців. Зараз майже 36% акцій Nissan належать Renault, яка відкрита до продажу частини своїх акцій.

Читайте також: Рік, щоб вижити: чому Nissan опинився за крок від банкрутства