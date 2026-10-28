Страх навколо Ірану підштовхнув ціну на газ в Європі до рекорду з 2022 року

Ціни на газ у Європі 28 жовтня перевищили 100 євро за мегават-годину вперше з грудня 2022 року на тлі побоювань нових ударів США по Ірану та можливого похолодання.

Про це пише Financial Times.

Нідерландські газові контракти з постачанням у листопаді подорожчали на 2,9% – до 100,30 євро за мегават-годину. Востаннє такого рівня ціни сягали під час європейської енергетичної кризи, що настала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Від початку жовтня європейський газ подорожчав на 38%. Зростають і ціни на постачання в наступні місяці.

Президент США Дональд Трамп допускав удари по Ірану після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. За інформацією Wall Street Journal, яку наводить FT, Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про можливу коротку й інтенсивну військову кампанію після виборів.

Це посилює побоювання щодо подальших перебоїв із постачанням скрапленого природного газу з Близького Сходу. Консалтингова компанія Energy Aspects очікує скорочення експорту з Катару в листопаді та грудні в разі ескалації війни.

Додатковий тиск створюють прогнози можливої холоднішої зими в Європі.

Нагадаємо:

26 жовтня директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол попередив про складну зиму для європейського газового ринку.