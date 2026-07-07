Новини 7 липня: найбільший НПЗ РФ зупинився, Україна атакувала 8 танкерів "тіньового флоту"

Про що сьогодні говорили:

Про Нову пошту. Російські загарбники у ніч на 7 липня атакували логістичний центр "Нової пошти" та знищили його.

Про флот. "Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.

Про санкції. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу.

Про Крим. Протягом доби Сили безпілотних систем ЗСУ уразили у тичасово окупованому Криму п'ять електропідстанцій та газорозподільчу станцію, за тиждень атаковано 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій.

Про НПЗ. Омський НПЗ, найбільший у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.

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