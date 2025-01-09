"Газпром" навчає співробітників турецької мови і вивозить із сім'ями з Європи

Співробітники "Газпрому", які обслуговують російські газопроводи "Північний потік" і "Турецький потік", практично в повному складі минулого року покинули Євросоюз.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на низку співробітників компанії.

Двоє співробітників розповіли, що їдуть до Туреччини, де компанія має намір створити газовий хаб.

Співробітники "Газпрому" торік спішно вчили турецьку мову, у компанії запустили групи з мовними курсами. Наприкінці року співробітники підбирали в Стамбулі квартири для проживання, перевозили речі та сім'ї.

З Європи виїжджають не тільки громадяни Росії, а й жителі країн Євросоюзу, які працювали на "Газпром".

Як пише видання, минулого року співробітники "Газпрому" допомагали ліквідовувати наслідки вибуху газопроводу "Північний потік" (багато європейських компаній відмовилися брати участь у ліквідації наслідків через санкції) і продовжували вести операційний бізнес по "Турецькому потоку" через голландську компанію. Але робота ускладнилася через санкції проти керівництва європейських компаній і самих компаній.

"Газпром" також втратив компанії в Німеччині (Securing Energy for Europe GmbH) і Великій Британії (Gazprom Marketing & Trading), а їхні активи були націоналізовані. Минулого року монополія ліквідувала дві нідерландські компанії: Gazprom Sakhalin Holdings B.V. і Gazprom Finance B.V. Перша володіла часткою "Газпрому" в операторі проєкту "Сахалін-2".

Обидві структури давали змогу, як вказував Мінфін, сплачувати податок за ефективною ставкою 2-3 відсотки і виводити прибуток із Росії. Через розрив угоди Росії з Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування вигода зникла. "Газпром" перевів активи, записані на компанії, у російську юрисдикцію.

Після зупинки транзиту через Україну з початку 2025 р. з п'яти шляхів доставки газу в Європу, що існували до війни, у "Газпрому" залишиться тільки один - "Турецький потік".

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Нагадаємо:

Акції "Газпрому" подешевшали до 106 рублів - це мінімум з 2009 року.