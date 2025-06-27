Університети США шукають гроші бізнесу після скорочення державних грантів

Гарвард та інші провідні університети США активізували пошук фінансування у корпорацій після масштабного скорочення державних грантів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Школа громадського здоров’я при Гарварді, яка зазвичай отримувала понад 70 відсотків бюджету з федеральних грантів, втратила майже всі державні гроші на понад двісті мільйонів доларів на рік.

Адміністрація університету назвала ситуацію катастрофою. Скорочення призвели до звільнень і загрози зупинки половини досліджень, що фінансувалися державою.

Гарвард, NYU, UC Berkeley, Georgia Tech та інші університети США ведуть переговори з компаніями, серед яких Pfizer, Biogen, AbbVie, Apple, Microsoft, Meta і Google, щоб залучити додаткове фінансування. Chan School уже зібрала три мільйони п’ятсот тисяч доларів від великих донорів і ще триста п’ятдесят тисяч доларів від випускників.

Університети переглядають стратегії партнерств із бізнесом, щоб зменшити залежність від державного фінансування. Harvard Medical School, що втратила двісті тридцять мільйонів доларів грантів, розширює співпрацю з фармацевтичними компаніями. У Wyss Institute чверть бюджету вже надходила від індустрії, але після втрати держгрантів переговори з бізнесом активізувалися.

Водночас університети визнають, що корпоративне фінансування важливе, але не може повністю замінити державну підтримку, яка у 2023 році покривала понад половину всіх наукових витрат в академічному секторі США. У червні понад 200 топменеджерів бізнесу звернулися до Конгресу та Білого дому з закликом відновити державне фінансування університетів.