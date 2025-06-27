Китай висуває умови для зниження мит на французький коньяк

Французькі виробники коньяку досягли попередньої угоди про мінімальні імпортні ціни для Китаю, але Пекін завершить її лише за умови прогресу в переговорах про мит на електромобілі.

Про це пише Reuters.

Переговори між Францією та Китаєм тривають кілька місяців на тлі зниження продажів коньяку на китайському ринку, який є найціннішим для цієї категорії спиртних напоїв. Угода про мінімальні імпортні ціни має стати компромісом, який дозволить уникнути продовження високих мит на європейський бренді.

Китай попередив, що без укладення угоди до п’ятого липня, коли завершується строк його антидемпінгового розслідування, тимчасові мита до тридцяти дев’яти відсотків можуть стати постійними. За словами джерел, попередньо узгоджені мінімальні ціни на імпорт будуть "набагато кращими" для виробників, ніж продовження сплати чинних мит.

Під час веббрифінгу для галузевої організації BNIC юристи представили проєкт мінімальних імпортних цін: для категорії VS близько сорока шести юанів за літр, для XO – чотириста двадцять чотири юані, а для найвищої категорії XXO – понад шістсот тринадцять юанів за літр. Для великих брендів, таких як Hennessy, Martell і Remy Martin, мінімальні ціни будуть вищими, але залишаться нижчими за поточні рівні.

Багато компаній уже погодилися на ці умови і очікують остаточного затвердження угоди китайською владою. За інформацією джерел, Китай прямо пов’язав підписання угоди про коньяк із прогресом у переговорах між Європейським Союзом і Китаєм про тарифи на електромобілі.

Нагадаємо:

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку походженням з Європейського Союзу на три місяці.

Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейської коньячної промисловості є реакцією "око за око" на тарифи Європейського Союзу на китайські електромобілі.

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.