Ford відкликає близько 79 800 автомобілів у США

Ford Motor відкликає 79 781 автомобіль у США через ризик від'єднання внутрішніх панелей біля передніх дверей та виходу з ладу задніх ліхтарів.

Про це повідомила в п'ятницю Національна адміністрація безпеки дорожнього руху, передає Reuters.

Відкликання стосується 14 843 пікапів F-150 Lightning BEV через проблему з задньою світловою панеллю та 64 938 автомобілів Ford Flex через дефект дверних панелей.

Окремо Ford також відкликає майже 34 481 одиниць відремонтованих автоматичних коробок передач 10R80, які використовувалися як запасні частини для деяких автомобілів Ford і Lincoln, додала NHTSA.

Раніше автовиробник відкликав 227 006 автомобілів через проблеми, включаючи бульбашки повітря в склі лобового скла та нещільні рами сидінь, а в середу — 175 000 автомобілів через вітрові дефлектори люка, які могли від'єднатися від SUV Expedition і Navigator та пікапів серії F, що загалом склало майже півмільйона відкликань за цей тиждень.

