Ford відкликає майже 175 тисяч автомобілів у США через дефект люка

Автовиробник Ford відкликає майже 175 000 автомобілів у США через те, що дефлектори люка на даху можуть від'єднатися.

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.

Відкликання стосується позашляховиків Ford Expedition і Lincoln Navigator, а також пікапів серії F, повідомила NHTSA.

Дилери безкоштовно перевірять і відремонтують дефлектори, додало агентство.

