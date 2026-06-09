Український бізнесмен купив частку культового нідерландського автобренду

Засновник глобальної фінтех-екосистеми W Group Володимир Носов купує значну частку акцій виробника гіперкарів Spyker: нідерландська компанія Spyker Cars увійде до складу W Group.

Про це пише Blog.Whitebit.

Цей крок знаменує експансію екосистеми за межі фінтеху та цифрових активів у Web2-сферу преміального автовиробництва, говориться у публікації. У той же час, не кількість придбаних акцій Spyker Cars не уточнюється.

Для W Group інвестиція в Spyker – це перетворення з фінтех- та блокчейн-екосистеми на мультипродуктовий міжнародний холдинг. У межах єдиної стратегічної концепції цифрова інфраструктура та реальні активи функціонуватимуть разом.

Заснована у 1880 році, компанія Spyker відома своїми спортивними автомобілями ручної збірки, дизайном у авіаційному стилі та лімітованими серіями виробництва.

Такий підхід зробив бред одним із найулюбленіших серед колекціонерів по всьому світу.

У рамках інвестицій W Group та Spyker запустять Spyker Digital – інноваційну компанію, що розроблятиме унікальну блокчейн-інфраструктуру для сегмента преміальних автомобілів. Технології мають покращити клієнтський досвід та взаємодію з брендом, при цьому ексклюзивність гіперкарів Spyker зберігається.

Засновник і президент глобальної фінтех-екосистеми W Group Володимир Носов розповів, що давно інвестує в рідкісні автомобілі.

"Мене завжди захоплювали унікальний дизайн Spyker та його самобутня спадщина. Я прагну не просто перезапустити виробництво цих виняткових гіперкарів і повернути потужний бренд на світовий ринок", – заявив він.

"Моя мета – переосмислити бренд для нової епохи, зберігши його класичні цінності. Spyker Digital стане синергією найкращих традицій європейської інженерії та цифрової економіки, де спортивний автомобіль інтегрується з блокчейн-продуктами, токенами та NFT", – каже Носов.

У той же час Віктор Мюллер, засновник і генеральний директор Spyker Cars, зазначає, що ентузіазм, який спостерігається з моменту анонсу нового Spyker C8 Preliator XXV, підтверджує наявність сильного попиту на повернення Spyker.

Новий Spyker C8 Preliator XXV представлять у серпні на заході The Quail у Каліфорнії, після чого автомобіль буде представлений на Concept Car Lawn. Це дві з найпрестижніших подій у світі автомобільної розкоші, говориться у повідомленні.

Автомобіль має 800 к.с. завдяки негібридному двигуну V8 із подвійним турбонаддувом, що дозволяє йому розвивати максимальну швидкість 350 км/год.

W Group – це глобальна фінтех-екосистема, яка обслуговує 35 мільйонів користувачів у 150 країнах світу. Центром W Group є WhiteBIT – найбільша європейська криптобіржа за обсягом трафіку, яка пропонує понад 900 торгових пар, понад 340 активів та підтримує 8 фіатних валют.

Заснований у 1880 році в Нідерландах, Spyker є одним із найстаріших у світі автомобільних брендів сегменту ультралюкс. Історія бренду включає створення першого у світі повнопривідного автомобіля в 1903 році, будівництво літаків з 1914 по 1918 роки, а також участь у Формулі-1 та 24 годинах Ле-Мана.

Компанія створює ексклюзивні гіперкари ручної збірки на індивідуальні замовлення. Автомобілі виготовляють виключно у лімітованій кількості, використовуючи в дизайні елементи, натхненні авіацією.