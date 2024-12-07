Fitch залишив рейтинг України на рівні “обмеженого дефолту”

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту (RD), оскільки Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це йдеться на сайті рейтингового агенства.

Україна продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього боргу.

"Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні «RD» до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", – повідомили у Fitch.

Рейтинги України у національній валюті збережено на рівні "CCC+". Значна частина національного боргу належить НБУ та українським банкам.

"На нашу думку, така структура власності обмежить вигоди для України від будь-якої реструктуризації боргу за кредитами, оскільки створить потенційні фіскальні витрати.

Така реструктуризація також може створити ризики для стабільності фінансового сектору та зашкодити розвитку внутрішнього боргового ринку", – йдеться у повідомленні Fitch.

Fitch очікує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, становлячи 19,1% та 19,2% відповідно.

Агенство прогнозує, що незважаючи на нещодавнє ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту.

Нагадаємо:

Рейтингове агентство Fitch Ratings 13 серпня погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.