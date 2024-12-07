Fitch оставил рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта (RD), поскольку Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешнего долга.

Об этом говорится на сайте рейтингового агенства.

Украина продолжает процесс реструктуризации своего внешнего долга.

"Ожидается, что приостановление обслуживания долга продлится до завершения процесса реструктуризации долга. Укрэнерго не уплатило отсроченные проценты 9 ноября 2024 года. РДЭ Украины в иностранной валюте останется на уровне "RD" до тех пор, пока Fitch не оценит завершение обменов и нормализацию отношений со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов", - сообщили в Fitch.

Рейтинги Украины в национальной валюте сохранены на уровне "CCC+". Значительная часть национального долга принадлежит НБУ и украинским банкам.

"По нашему мнению, такая структура собственности ограничит выгоды для Украины от любой реструктуризации долга по кредитам, поскольку создаст потенциальные фискальные расходы.

Такая реструктуризация также может создать риски для стабильности финансового сектора и повредить развитию внутреннего долгового рынка", - говорится в сообщении Fitch..

Fitch ожидает, что дефицит общегосударственного бюджета будет оставаться на высоком уровне в 2025 году, составляя 19,1% и 19,2% соответственно.

Агентство прогнозирует, что несмотря на недавнее принятие повышения налогов, высокий уровень расходов на оборону и уменьшение объемов иностранных грантов будут способствовать сохранению значительного дефицита.

Напомним:

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 13 августа ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций.