Фінляндія остаточно закрила ринок нерухомості для росіян

Фінський парламент 11 квітня одностайно схвалив заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Зазначається, що це рішення стало відповіддю на зростання безпекових загроз з боку РФ,

"Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чіткий сигнал: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Раніше Міноборони вже блокувало угоди з нерухомістю за участю громадян РФ через ризики для безпеки. Частину об’єктів, зокрема в Парайнені та Кокемякі, не дозволили продати ще в грудні 2024 року.

Наразі готується урядова постанова, яка визначить перелік країн, що становлять загрозу. Крім того, Фінляндія розробляє законодавчі зміни, які дозволять втручатися у питання власності, придбаної раніше.

Нагадаємо:

Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, який забороняє росіянам купувати нерухомість на території країни.

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юридичних осіб.