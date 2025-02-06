Фінляндія наближається до заборони росіянам купувати нерухомість

Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, який забороняє росіянам купувати нерухомість на території країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Мета цього законопроєкту – обмежити можливості росіян купувати нерухомість у Фінляндії", – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

За його словами, володіння землею чи будинками може використовуватися для ворожого впливу, що є загрозою для країни.

Фінляндія вирішила піти на такий крок після того, як політики та громадськість висловили занепокоєння через угоди з нерухомістю поблизу критично важливих об’єктів. Згідно із законопроєктом, заборона поширюватиметься не лише на громадян Росії, а й на резидентів країн, які ведуть агресивні війни та можуть становити загрозу нацбезпеці.

Крім цього, влада розглядає можливість конфіскації вже придбаних об'єктів. До цього Фінляндія вже ухвалила закон, що дозволяє блокувати небезпечні угоди ще до їх завершення.

Нагадаємо:

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юридичних осіб.