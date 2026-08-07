Фінал ЧС-2026 на Megogo подивились 2,8 мільйона глядачів

Медіасервіс Megogo, офіційний мовник Чемпіонату світу з футболу-2026 в Україні, підбив підсумки трансляцій турніру: загальне охоплення фінального матчу між Іспанією та Аргентиною сягнуло 2,8 млн глядачів.

Про це повідомила пресслужба медіасервісу.

"Загальне охоплення базується на даних про унікальні пристрої перегляду з урахуванням коефіцієнта спільного перегляду на ОТТ та унікальної глядацької ТБ-аудиторії", – уточнили в Megogo.

Загалом із 11 червня по 19 липня сервіс показав усі 104 матчі, 34 із них безплатно транслювалися на каналі Megogo Спорт у мережі Т2 та кабельних мережах.

Окрім фіналу, до топ-5 найпопулярніших матчів на OTT увійшли також Англія – Аргентина, Франція – Іспанія, Португалія – Іспанія та Іспанія – Бельгія.

При цьому на Smart TV припало 55% переглядів турніру на Megogo, на мобільні пристрої – 34%, на вебверсію – 11%. Один користувач платформи у середньому провів за переглядом турніру 18 годин.

"У TikTok, Instagram і Facebook Megogo опублікував 1 735 коротких відео та хайлайтів, які сумарно зібрали 91,6 млн переглядів. На YouTube було опубліковано 578 роликів, які сумарно зібрали 10,2 млн переглядів", – додали в компанії.

Водночас через благодійні QR-коди в етері глядачі переказали понад 4,1 млн грн. Найбільший окремий результат зафіксували під час фіналу Іспанія – Аргентина: глядачі задонатили 1 438 812 грн на програми благодійного фонду "Зростай в родині".

Нагадаємо:

Стартові матчі Чемпіонату світу з футболу-2026 побили рекорди телепереглядів: ігри-відкриття країн господарок – США, Канади і Мексики – загалом подивились понад 54 млн глядачів.

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