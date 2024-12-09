Естонія продала держоператора вантажних залізничних перевезень за майже 20 мільйонів євро

Естонія завершила процес приватизації державного оператора вантажних залізничних перевезень - компанії Operail за 19 млн євро естонській компанії AS Tiigi Keskus.

Про це йдеться на сайті Operail.

"Таким чином, з сьогоднішнього дня Естонська Республіка більше не займається вантажоперевезеннями залізницею, а також обслуговуванням та ремонтом рухомого складу", - сказано в повідомленні.

Після російського вторгнення в Україну обсяги вантажоперевезень естонськими залізницями різко скоротилися.

Член ради AS Tiigi Keskus, нового власника Operail, Ріхард Томінгас заявив, що компанія планує продовжити залізничний бізнес в Естонії та за можливості розширити свою діяльність у майбутньому.

У власності держави залишиться юридична особа без бізнес-діяльності разом із дочірніми підприємствами, які також не ведуть комерційну діяльність. Оскільки бізнес Operail проданий новому власнику разом із торговою маркою, державна компанія буде перейменована на AS Raudtee Varad ("Залізничні активи").

У власності держкомпанії від Operail залишаться напіввагони, що належать російському підприємству, які є замороженими активами. Їх неможливо повернути до Росії або викупити у російської компанії через санкції.

У держкомпанії також залишаться кошти, призначені для покриття витрат, пов'язаних із заморожуванням активів та судовими розглядами з цього питання.