Експорт німецької зброї досяг рекордного рівня завдяки постачанню в Україну

Постачання зброї в Україну в 2024 році призвело до рекордного рівня експорту озброєнь з Німеччини.

Про це пише Bild із посиланням на відповідь Міністерства економіки на запит депутата Бундестагу Севіма Дагделена.

Федеральний уряд схвалив за минулий рік експорт військової техніки та озброєнь на суму 13,33 млрд євро, що стало найвищим показником за всю історію.

Понад половину цієї суми, а саме 8,15 млрд євро, було направлено Україні для оборони проти російської агресії.

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